Importante incendio forestal en la zona radioactiva de Chernóbil tras la caída de un dron

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Un importante incendio forestal se declaró en la zona prohibida de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras la caída de un dron, indicaron este viernes las autoridades locales, que aseguran que no se ha detectado ningún aumento de la radiactividad.

«Se declaró un incendio el jueves en el territorio de la reserva de Chernóbil tras la caída de un dron», indicó la administración del sitio que rodea en un radio de 30 kilómetros la central accidentada homónima.

El incendio sigue activo y afecta a una superficie de 1.100 hectáreas, precisó la administración en Facebook. Añadió que que las rachas de viento y el terreno difícil complican el trabajo de los bomberos.

La administración de la zona reservada publicó imágenes en las que pueden verse columnas de humo elevándose sobre los árboles, así como vehículos de bomberos y ambulancias circulando por caminos forestales.

No se indicó si se trató de un dron ruso o ucraniano. Ambos países se atacan casi a diario con decenas de drones.

«El nivel de radiación en la zona afectada por el incendio se mantiene dentro de los límites normales», aseguró la administración de la reserva.

Los servicios de emergencia ucranianos señalaron en Telegram que no se ha observado ningún aumento de la radiactividad en el país.

La zona de exclusión de Chernóbil fue establecida tras la explosión en abril de 1986 de uno de los reactores de la central, lo que pasó a ser la peor catástrofe nuclear de la historia.

Cientos de miles de habitantes fueron evacuados de ese territorio, declarado reserva natural. Gran parte de la zona sigue altamente contaminada.

Las fuerzas rusas ocuparon la central de Chernóbil el primer día de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, antes de retirarse un mes después, tras fracasar en su intento de tomar la capital ucraniana, Kiev.

Chernóbil se encuentra a unos 130 km de Kiev y a unos 20 km de Bielorrusia.

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