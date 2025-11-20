Imposibilidad de cambiar la Constitución de Ecuador, el mayor revés de Noboa en las urnas

Quito, 20 nov (EFE).- Un total de 61,83 % de los ecuatorianos rechazó en la consulta popular del pasado domingo la eventualidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que convirtió la cuestión en el mayor revés para el presidente, Daniel Noboa, en el más reciente proceso electoral, que tenía otras tres preguntas enmarcadas en un referéndum

Escrutado el 99,81 %, los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) señalan que más de 6,3 millones de votos fueron para el ‘No’ en esa pregunta, frente a los casi cuatro millones que acaparó el ‘Sí’, que representan el 38,17 %.

La actual Constitución, redactada en 2008, durante la administración de Rafael Correa (2007-2017) tiene 444 artículos y Noboa aspiraba a que se redacte una nueva, con unos 180 artículos, y que fuese sencilla «de entender, de interpretar, pero eficiente».

Para Noboa, la Constitución actual restringe el uso de la prisión preventiva y facilita que acusados de graves delitos estén libres gracias a recursos legales amplios (acciones de protección, hábeas corpus, medidas cautelares) que, aunque pensados para garantizar derechos humanos, han sido aprovechados por sus abogados para evitarles la cárcel.

Tan pronto se conoció el pasado domingo que el ‘No’ se afianzaba conforme avanzaba el escrutinio del proceso al que estaban convocados 13,9 millones de votantes, Correa insistió en que el documento figura entre los mejores del mundo en su tipo, aunque es perfectible.

«La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años de vigencia. Por primera vez en la historia de Ecuador una constitución ha sido votada mayoritariamente por los CIUDADANOS dos veces». Esto marca un hito histórico», dijo en X.

Y añadió: «Nuestra Constitución es de las mejores del mundo, solo hay que cumplirla. Por supuesto, siempre puede ser mejorada», dijo Correa, que cuando instauró la Constitución en 2008 aseveró que duraría 300 años.

En las tres preguntas del referéndum, realizado a la par de la consulta popular, los ecuatorianos también rechazaron la posibilidad del retorno de bases militares extranjeras al país (60,85 %), eliminar la financiación con dinero público a partidos políticos ( 58,32 %) y reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional (53,73 %).

El presidente señaló que respeta la decisión de los ecuatorianos y aseguró que continuará trabajando con las herramientas que tiene al momento. EFE

