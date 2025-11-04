Improvisado y «precioso», Cristiano da detalles de su compromiso con Georgina Rodríguez

2 minutos

Lisboa, 4 nov (EFE).- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reveló detalles sobre su propuesta de matrimonio a la modelo e influencer española Georgina Rodríguez, un momento que fue improvisado pero «precioso», y adelantó que, aunque no tienen fecha fijada, será después del Mundial, según contó en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

«Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida», explicó el delantero.

Sobre la noche de la propuesta, Cristiano contó: «Ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena, trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría».

Cuando se quedó a solas con ella en la mesa, apareció un amigo y empezó a grabar el momento en que le daría el anillo, algo que le pareció «raro» a Cristiano porque no lo había hecho en diez años. Además, sus hijas, Alana y Eva, que se habían ido a dormir, reaparecieron.

«Mis hijas llegaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que os caséis’ y yo dije: ‘Guau, es el momento de hacerlo'», agregó el exmadridista, quien confesó que «no lo había planeado» y que no se arrodilló, aunque sí le dedicó unas palabras a Georgina.

Cristiano describió el momento como «divertido» y «precioso», y contó que aunque ella no dudó en su respuesta, sí le preguntó varias veces si era una propuesta real.

«Sabía que algún día lo haría, pero no sabía cómo (…) Nada va a cambiar porque nos casemos, solo es un capitulo hermoso de la vida», concluyó el futbolista.

Cristiano y ‘Gio’ anunciaron el pasado 11 de agosto que se casan tras casi diez años de noviazgo y varios hijos en común.

Entonces, en una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, mostró una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

El jugador, de 40 años y que ahora viste la camiseta del equipo saudí Al Nassr, y la influencer, juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el ‘reality’ de Rodríguez ‘Soy Georgina’ de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación. EFE

