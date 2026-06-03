Impuestos, vivienda, empleo y energía: 10 recomendaciones económicas de Bruselas a España

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Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea ha desgranado hoy una batería de propuestas para mejorar la economía española que van desde subidas de impuestos a inversiones en vivienda asequible, pasando por el impulso a la formación profesional, la lucha contra el abandono escolar o las infraestructuras energéticas.

IVA de la hostelería

Bruselas insta a España a reducir su «brecha del IVA» limitando el número de productos y servicios con tipos reducidos. Pone el acento en los hoteles, bares y restaurantes, a los que se les aplica el 10 %, lo que supone escaso impacto redistributivo y una importante pérdida de recaudación (unos 7.000 millones).

También relacionado con las finanzas públicas, insta a España a controlar la evolución del gasto público neto para cumplir con la senda fiscal pactada, así como a utilizar la flexibilidad concedida al país para aumentar el gasto en seguridad y defensa.

Fondos europeos

Bruselas pide a España «asegurar la continuidad de las reformas e inversiones» de su plan de recuperación, por el que ya ha recibido 71.000 millones de euros, y que «acelere los esfuerzos para implementar los programas de cohesión», de los que tiene asignados 35.500 millones en fondos europeos (que ascienden a 50.300 con la aportación nacional).

España está por debajo de la media tanto en la selección de proyectos como en los pagos de estos fondos -hasta ahora ha asignado cerca del 60 % de la dotación para 2021-2027- y el informe sugiere usar la flexibilidad que da la UE para reasignar este dinero a partidas de defensa, competitividad, vivienda o gestión del agua.

Vivienda

La institución pide a España a ampliar su parque de vivienda social, uno de los más reducidos de la UE, con menos del 2 % de la oferta total, frente a una media europea del 7 %. Recomienda «favorecer las opciones de alquiler social, mejor adaptadas a las necesidades territoriales» y ampliar el número de unidades en las zonas más deprimidas económicamente para «promover políticas de bienestar social».

Innovación

España también debería potenciar su productividad e innovación reduciendo burocracia y la fragmentación de regulaciones regionales, según el informe comunitario, que llama a facilitar la innovación y expansión de las empresas en sectores de «alto valor», apoyando inversiones estables en I+D y mejorando el acceso a financiación, especialmente de capital riesgo.

«Combinar un aumento de la inversión pública con incentivos fiscales específicos y avales simplificados ayudaría a atraer inversión privada y apoyar a sectores de alto valor», indica.

Acceso a financiación

Apunta al acceso a financiación como un «importante impedimento» para que las empresas crezcan, dada su gran dependencia de los préstamos bancarios y que los mercados de capital riesgo están «infradesarrollados», por lo que sugiere potenciarlos con sistemas de pensiones complementarias o suavizando los límites a las carteras de inversión.

Energía

Aunque Bruselas alaba el despliegue de energías renovables en España, señala que el país debe avanzar en el desarrollo de redes y soluciones de almacenamiento para «apoyar su integración» en el ‘mix’ energético.

Dentro de este capítulo también insta a «mejorar la resiliencia y flexibilidad» de las redes eléctricas, a impulsar sus interconexiones (ahora del 3,11% frente al objetivo del 15 % para 2030) y a invertir en eficiencia energética de edificios públicos y privados.

Gestión del agua

El Ejecutivo comunitario advierte de la «creciente presión» que existe sobre los recursos hídricos, al tiempo que subraya que en «grandes zonas del país» la demanda de actividades industriales, agrícolas, turísticas o energéticas excede los recursos disponibles.

Así, sugiere «incentivos de precio» para alentar un uso eficiente, desarrollar soluciones naturales como la restauración de ríos y otras masas de agua.

Mercado laboral

En el plano laboral, Bruselas emplaza a España a reforzar la formación profesional dual para corregir un mercado lastrado por el desajuste de competencias y la escasez de trabajadores cualificados.

También llama a garantizar condiciones laborales justas, reducir la segmentación del mercado laboral, combatir el trabajo no declarado y el falso trabajo autónomo, y fomentar la transición hacia formas de empleo indefinido.

Sanidad

Pese a tener «relativamente buenos resultados en salud», España afronta «retos» en el acceso a la sanidad y los cuidados de largo plazo, por lo que Bruselas reclama «más esfuerzos» para reducir la falta de personal, las diferencias regionales y los tiempos de espera, así como para abordar la «persistente brecha de inversión».

Hace hincapié en la prevista falta de médicos de familia, enfermeras y otros especialistas y las «difíciles» condiciones de trabajo del personal de estos sectores y recomienda adoptar medidas para mejorar la contratación y las condiciones, así como atajar las disparidades regionales.

Asimismo advierte de que el gasto sanitario aumentará «significativamente» en las próximas décadas y pide mantener la sostenibilidad y adecuación de los servicios con medidas que mejoren la eficiencia del gasto, por ejemplo en fármacos u hospitales.

Abandono escolar

En la misma línea, recomienda atajar el abandono escolar temprano, que «sigue muy por encima de la media de la UE» a pesar de su descenso en los últimos años. Además, avisa del bajo rendimiento en competencias básicas como lectura, matemáticas y ciencias. EFE

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