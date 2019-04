Historic verdict could force Swiss re-vote on family tax breaks

El Tribunal Federal ha anulado el resultado de la votación sobre la despenalización fiscal de las familias, Este veredicto no tiene precedentes en ...

Pero el Tribunal Supremo anuló esta semana el resultado, declarando que el gobierno no había proporcionado información correcta a los votantes sobre la propuesta. El año pasado, el gobierno admitió que hubo un error en el número de parejas que se verían afectadas. En lugar de las 80 000 parejas casadas y registradas que se beneficiarían de la reducción de impuestos, serían 454 000.

La iniciativa fue derrotada por un estrecho margen de 50,8% a 49,2% a principios de 2016 después de que un enérgico comité de "No" argumentara que los términos de la iniciativa supondrían un obstáculo para las parejas del mismo sexo que esperaban casarse algún día.

La iniciativa ‘Por el matrimonio y la familia - contra la penalización del matrimonio’ habría reducido la carga fiscal para los matrimonios, que deben presentar sus impuestos de forma conjunta y no individual. Esto puede significar una factura fiscal más alta de la que habrían tenido como pareja de hecho sin los anillos de boda.

La senadora demócrata cristiana Brigitte Häberli dijo al periódico que esa visión del matrimonio está “desfasada”, mientras que el senador Peter Hegglin, del ala conservadora del partido, dijo que “ya no es relevante” que el matrimonio esté formado por un hombre y una mujer.

Muchos políticos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ya no están detrás de la iniciativa de su partido de 2016 sobre exenciones fiscales para parejas casadas porque la consideran discriminatoria hacia las parejas homosexuales, según el Sonntagszeitung.

Impuestos y matrimonio Democratacristianos VS discriminación de parejas homosexuales

Court decision sparks party debate on same-sex marriage

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Democratacristianos VS discriminación de parejas homosexuales 15 de abril de 2019 - 10:56 Muchos políticos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ya no están detrás de la iniciativa de su partido de 2016 sobre exenciones fiscales para parejas casadas porque la consideran discriminatoria hacia las parejas homosexuales, según el Sonntagszeitung. El periódico señala que la histórica decisión de la corte de esta semana que anula el resultado de una votación popular sobre esa iniciativa ha desatado un debate dentro del partido centrista sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La mayoría de sus parlamentarios rechazan ahora el texto original de la iniciativa, que define el matrimonio como una relación a largo plazo y legalmente regulada entre un hombre y una mujer. El Tribunal Federal de Suiza anula una votación La senadora demócrata cristiana Brigitte Häberli dijo al periódico que esa visión del matrimonio está “desfasada”, mientras que el senador Peter Hegglin, del ala conservadora del partido, dijo que “ya no es relevante” que el matrimonio esté formado por un hombre y una mujer. Si se produjera una nueva votación, muchos políticos del partido quieren asegurarse de que se cambie el texto de la iniciativa, anota la publicación. La iniciativa ‘Por el matrimonio y la familia - contra la penalización del matrimonio’ habría reducido la carga fiscal para los matrimonios, que deben presentar sus impuestos de forma conjunta y no individual. Esto puede significar una factura fiscal más alta de la que habrían tenido como pareja de hecho sin los anillos de boda. La iniciativa fue derrotada por un estrecho margen de 50,8% a 49,2% a principios de 2016 después de que un enérgico comité de "No" argumentara que los términos de la iniciativa supondrían un obstáculo para las parejas del mismo sexo que esperaban casarse algún día. Pero el Tribunal Supremo anuló esta semana el resultado, declarando que el gobierno no había proporcionado información correcta a los votantes sobre la propuesta. El año pasado, el gobierno admitió que hubo un error en el número de parejas que se verían afectadas. En lugar de las 80 000 parejas casadas y registradas que se beneficiarían de la reducción de impuestos, serían 454 000.