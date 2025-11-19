Imputado por siete nuevos delitos el acusado de apuñalar a 10 personas en un tren inglés

Londres, 19 nov (EFE).- El británico Anthony Williams, acusado de apuñalar a diez personas en un tren inglés el pasado 1 de noviembre, fue imputado este miércoles por siete nuevos delitos, entre ellos el intento de asesinato el 31 de octubre de un chico de 14 años, informó la Policía Británica del Transporte.

Williams comparecerá hoy ante un tribunal por los nuevos cargos, que se suman a los trece que acumula por el intento de asesinato de diez pasajeros en un tren de alta velocidad que circulaba de Doncaster (norte de Inglaterra) a Londres (sur), desviado a la localidad de Huntingdon durante el ataque, más la agresión a un agente policial y posesión de arma blanca.

La Policía precisó que Williams, de 32 años y entonces habitante -aunque sin domicilio fijo- de Peterborough, donde se subió al tren, afronta ahora además siete nuevos cargos, por intento de asesinato de un chico de 14 años y otro de 22 en esa ciudad y por tratar de causar lesiones graves a otro joven de 28 años, todo ello el 31 de octubre.

Está acusado además por un altercado violento y posesión de un arma blanca en relación a un suceso en la barbería Ritzy Barbers de Peterborough el mismo día; el robo de cuchillos en un supermercado Asda en la ciudad de Stevenage y de agredir a un hombre de 31 años en un tren que viajaba entre Hitchin y Biggleswade, dos localidades cercanas y próximas a Londres.

El subcomisario Stuart Cundy dijo que «se trata de un conjunto importante de nuevos cargos».

«Nuestra investigación sobre el terrible incidente en Huntingdon ha tenido en cuenta también otros delitos previamente denunciados o identificados durante las pesquisas», afirmó.

Tras el ataque del 1 de noviembre, que la Policía dijo que no era de naturaleza terrorista, fueron detenidos Williams, que está en prisión preventiva, y otro hombre, que posteriormente fue liberado sin cargos.

De los diez heridos inicialmente, la mayoría salieron del hospital poco después y el pasado 15 de noviembre fue dado de alta Samir Zitouni, un empleado ferroviario que confrontó al atacante, salvando la vida de varias personas. EFE

