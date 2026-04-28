Imputan a 20 exguerrilleros de FARC como máximos responsables de reclutamiento de niños

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Bogotá, 28 abr (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó este martes que 20 exguerrilleros de las FARC son los «máximos responsables» del reclutamiento y utilización de niños para el conflicto armado, por lo cual los llamó a reconocer su participación en esos crímenes.

Los imputados hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central de las FARC, y se les vinculó al proceso porque, según ese tribunal, «ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en el reclutamiento de menores».

La investigación hace parte del Caso 07 de la JEP, titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que incluye a 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2.025 son víctimas individuales. EFE

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