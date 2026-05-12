Imputan al director de la estatal petrolera de Colombia por la financiación de la campaña de Petro

afp_tickers

2 minutos

La fiscalía imputó este lunes al director de la petrolera estatal de Colombia, Ricardo Roa, por violar presuntamente el límite de financiación de la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y de la que fue gerente en 2022.

La acusación forma parte del entramado sobre presuntas irregularidades en la campaña de Petro, quien en agosto completará su mandato sin que la ley le permita aspirar a la reelección en las elecciones del 31 de mayo.

El caso en investigación representa uno de los mayores escándalos del primer gobierno izquierdista de Colombia.

La fiscalía señala a Roa por sobrepasar en cerca de 445.000 dólares los topes permitidos en la campaña como encargado de la «dirección y gestión de los recursos y movimientos de dinero».

Roa no aceptó los cargos y se declaró «inocente» durante la audiencia judicial de este lunes.

Según la fiscalía, el dinero se gastó en «ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato».

En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral impuso una millonaria multa contra él y otros gerentes de la campaña por el mismo motivo.

El líder de la empresa más grande de Colombia, que está en plena crisis económica, fue apartado temporalmente del cargo por la junta directiva hasta el 28 de junio, cuando está previsto un eventual balotaje para elegir al sucesor de Petro.

La decisión fue rechazada por Petro, mientras la oposición celebró la salida de Roa en medio de críticas a su gestión y acusaciones de tráfico de influencias.

Las utilidades de Ecopetrol marcaron en 2025 el tercer año consecutivo a la baja y registraron su menor nivel desde la pandemia.

La campaña que llevó a Petro al poder también se ha visto salpicada por el juicio que enfrenta Nicolás Petro, uno de sus hijos, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntamente recibir fondos de un exnarcotraficante mientras hacía campaña a favor de su padre.

Inicialmente el primogénito aceptó haber abonado a la campaña parte de los 400 millones de pesos (unos 100.000 USD) recibidos. Luego se retractó y pidió descartar esa versión, con el argumento de haber sido presionado por un fiscal para perjudicar a su padre.

als/lv/vel