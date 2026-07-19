Imputan por extorsión a 17 personas en Colombia, entre ellos cinco guardianes carcelarios

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Bogotá, 19 jul (EFE).- Un fiscal colombiano imputó el delito de extorsión a 17 personas, entre ellas cinco guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por presuntos vínculos con una banda que hacía extorsiones telefónicas desde la cárcel de alta seguridad de El Barne, situada en Cómbita, departamento de Boyacá, informó este domingo la Fiscalía.

Según el ente investigador, la organización operó entre enero y diciembre de 2025 y estaba integrada por funcionarios del penal y personas externas que cumplían funciones diferenciadas para apoyar las llamadas extorsivas realizadas por presos.

La investigación señala que algunos de los presuntos implicados recopilaban información de las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares, mientras que otros hacían llegar esa información a los internos, quienes contactaban telefónicamente a ciudadanos en distintas regiones del país para exigir dinero bajo amenazas.

«De esta manera se realizaron desde El Barne numerosas llamadas, en la que reclusos de diferentes pabellones llamaron con agenda en mano a distintas regiones y, a nombre de estructuras armadas organizadas, hicieron exigencias de giros y consignaciones», expresó la Fiscalía en un comunicado.

Las capturas se hicieron de manera coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.

Entre los judicializados figuran los dragoneantes Javier Alexander Hernández, John Fredy Pineda, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca y Deivis Maryu Forero quienes, según la Fiscalía, habrían incumplido sus funciones de custodia para permitir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos necesarios para el desarrollo de las extorsiones desde distintos pabellones del centro penitenciario.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos por el delito de extorsión que les imputó el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Por decisión de un juez de control de garantías, el dragoneante Forero deberá permanecer en una cárcel preventiva, mientras que los demás continuarán vinculados a la investigación. EFE

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