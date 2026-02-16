Imputan por lavado de dinero al exministro de Energía ucraniano Galushchenko

Kiev, 16 feb (EFE).- La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes la imputación por delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal del exministro ucraniano de Energía Herman Galushchenko, a quien se acusa de haber facilitado desde su posición en el Gobierno una trama de sobornos.

Según un comunicado emitido por la SAP, que lleva el caso junto a la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko es uno de los ‘inversores’ registrados en un fondo abierto en 2021 por participantes en la trama -descubierta por ambas agencias el pasado noviembre- en el territorio británico de ultramar de Anguilla.

El fondo debía atraer inversiones de unos cien millones de dólares, según explica la SAP.

Mientras Galushchenko fue ministro de Energía entre 2021 y 2025, “la organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético”, según la nota de la SAP.

Galushchenko habría escondido su participación en el fondo abierto para lavar dinero con la creación de dos empresas registradas en las islas Marshall que tenían como beneficiarios a su exmujer y a sus cuatro hijos.

Según los investigadores, en cuentas del fondo gestionadas por los familiares del ministro se ingresaron 7,4 millones de dólares, mientras que 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de dólares les fueron entregados directamente a la familia en efectivo en Suiza.

Estas cantidades en efectivo fueron utilizados entre otras cosas para pagar educación de élite en Suiza para los hijos del imputado.

Galushchenko fue detenido este domingo cuando intentaba escapar del país como ya ha hecho el supuesto cabecilla de la trama, el empresario y exsocio comercial del presidente Volodímir Zelenski Timur Mínidich.

En este caso de corrupción destapado en noviembre del año pasado por NABU y SAP hay implicados varios exministros. El caso provocó varias dimisiones en el Gobierno y precipitó la caída también en noviembre del hasta entonces jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.

Aunque Yermak no ha sido imputado, la NABU realizó registros en sus propiedades dentro de la investigación sobre la trama. EFE

