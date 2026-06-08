Inabie afirma que son dominicanas mayoría empresas participan en suministro calzado

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Santo Domingo, 8 jun (EFE).- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este lunes que el proceso de adquisición de calzado escolar que lleva a cabo mantiene una participación «altamente mayoritaria» de empresas de fabricación nacional, conforme a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y a las disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

La institución explicó en una nota que el procedimiento tiene como finalidad garantizar la cobertura del programa de utilería escolar del próximo año lectivo, asegurando la disponibilidad oportuna de los bienes requeridos para la población estudiantil del sistema educativo público.

El escrito se produce horas después de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunciara presuntas irregularidades en el proceso de compra de zapatos escolares que lleva a cabo el Inabie y advirtió de que la licitación podría afectar a la industria local del calzado.

La denuncia fue presentada en rueda de prensa por René Jáquez, miembro del Comité Central del PLD y exdirector de Inabie, junto a varios dirigentes de ese partido, entre ellos el exministro de Educación Melanio Paredes.

De acuerdo con Jáquez, la institución recurrió a un procedimiento de urgencia para adquirir calzado destinado a los estudiantes del sistema educativo público, pese a que, según sostuvo, no existían las condiciones legales para aplicar esa modalidad.

En el documento emitido, Inabie recordó que el proceso tiene como finalidad subsanar un faltante en las cantidades originalmente previstas para la cobertura del programa de utilería escolar del próximo año lectivo, generado a raíz de la anulación parcial de un procedimiento previo realizada mediante resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en 2024.

En ese contexto, indicó que previo a la convocatoria del presente procedimiento fue necesario agotar una fase de reevaluación de los contratos observados, como parte de las actuaciones administrativas vinculadas al proceso anterior.

La institución precisó que la contratación se desarrolla bajo la modalidad de urgencia prevista en la normativa vigente, la cual permite adecuar los plazos de contratación a necesidades impostergables del servicio público, como es el caso de la utilería escolar, garantizando en todo momento la aplicación de los principios de transparencia, calidad, control y legalidad.

En cuanto a la estructura de participación, el INABIE informó que el proceso mantiene el esquema establecido en el pliego de condiciones, disponiendo que hasta un 80 % de las adjudicaciones corresponda a bienes de fabricación nacional y hasta un 20 % a bienes importados.EFE

rsl