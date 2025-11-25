Inauguran centro de atención telefónica para mujeres víctimas de violencia en Paraguay

Asunción, 24 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa Pública de Paraguay, con el apoyo de la cooperación española, inauguró este lunes un centro de atención telefónica para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género.

El defensor general, Javier Esquivel, y el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Paraguay, Juan Pita, pusieron en marcha el centro que operará la línea 133, el cual contará con seis operadores, un sistema de control en tiempo real y un «chatbot» para atender consultas en línea.

‘La actividad es parte de la denominada ‘Semana por la Vida y la Seguridad de las paraguayas’, a propósito de la conmemoración, este martes 25 de noviembre, del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Esquivel dijo a EFE que, en el primer semestre del año, la línea 133 de la Defensa Pública ya funcionaba «de forma casera» y atendió alrededor de 176.000 consultas, de las que, aseguró, «un gran número era sobre casos de violencia» contra mujeres.

En ese sentido, valoró el respaldo de Aecid para contar a partir de ahora con «tecnología de punta», para dar mejores respuestas y derivar los casos a las instancias correspondientes.

Pita consideró como un «momento de celebración» la inauguración del centro, y destacó que se trabaje para atender «un tema trágico en el marco de la semana de eliminación de la violencia contra las mujeres».

El funcionario señaló que España apoya un plan amplio contra la violencia de género en Paraguay, que prevé una financiación de 150.000 euros, que incluye la capacitación de los defensores públicos con perspectiva de género.

A su vez, la directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), María Victoria Rivas, -una de las impulsoras del proyecto- consideró que la línea 133 permitirá tener en tiempo real «una radiografía exacta de los tipos de violencia que se manejan a nivel país».

Según datos de la Fiscalía paraguaya, en lo que va del año han sido cometidos 33 feminicidios que han dejado 64 huérfanos, y se reportaron 52 casos de tentativa de ese delito.EFE

