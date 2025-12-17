Inauguran en Alemania el primer centro de defensa contra drones

2 minutos

Berlín, 17 dic (EFE).- El nuevo Centro Conjunto de Defensa contra Drones (GDAZ), creado para coordinar la actuación de las diferentes autoridades policiales y militares ante este tipo de amenazas, fue inaugurado este miércoles en Berlín por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

«Con el Centro Conjunto de Defensa de Drones, el Estado central y los estados federados construyen un fuerte pilar de nuestra arquitectura de seguridad», declaró Dobrindt, según un comunicado.

«Las (diferentes) autoridades trabajan aquí codo con codo, se juntan las competencias y se entrelazan las evaluaciones situacionales. Así incrementamos el ritmo y la seguridad de que damos en el blanco en la lucha contra las amenazas híbridas, el sabotaje y las provocaciones deliberadas», agregó.

El objetivo del nuevo centro es reunir en una sola plataforma las competencias de los cuerpos de seguridad federales y regionales, así como de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas), con la meta de poder reaccionar «de forma rápida, coordinada y efectiva» ante incidentes con aparatos voladores no tripulados.

Además, se llevarán a cabo actividades de investigación y desarrollo para que las autoridades se mantengan actualizadas en cuanto a las más avanzadas posibilidades técnicas.

A principios de diciembre fue inaugurada una unidad especial de la Policía Federal dedicada a la defensa antidrones, integrada por aproximadamente 130 efectivos, con la misión de detectar e interceptar objetos voladores que puedan constituir una amenaza.

En los últimos meses se han multiplicado en Alemania los avistamientos de drones cerca de instalaciones militares, infraestructuras energéticas y aeropuertos, que el Gobierno atribuye a acciones de Rusia con el objetivo de desestabilizar el país e intimidar a la población.

Junto con el centro de defensa contra drones y la unidad especializada, el Gobierno alemán tiene intención de abrir también un centro de investigación para mejorar la defensa antidrones, mientras que se halla en trámite parlamentario una ley para ampliar las competencias y la capacidad de actuación del Ejército. EFE

