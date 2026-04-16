Inauguran en Ecuador un memorial en homenaje a las víctimas del terremoto de 2016

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Guayaquil (Ecuador), 16 abr (EFE).- La Alcaldía del municipio ecuatoriano de Manta ha inaugurado este jueves un memorial en homenaje a las 210 personas que murieron en esa ciudad producto del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió las costas del país andino el 16 de abril de 2016, y que en total dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos.

El monumento, que registra los 210 nombres, se alza en el sector de Tarqui, la que fue la zona cero de la ciudad, ubicada en la provincia costera de Manabí, y ha sido descubierto por la alcaldesa Marciana Valdivieso.

«Hace 10 años Manta vivió uno de los momentos más duros de su historia. Hoy queremos honrar la memoria de los hermanos y hermanas que nos miran desde el cielo», ha declarado Valdivieso.

El epicentro del terremoto fue Pedernales, ubicado en el norte de Manabí, aunque golpeó con fuerza al menos a diez ciudades cercanas, como Manta, y también a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Dejó daños por alrededor de 3.600 millones de dólares (3.055 millones de euros), según cifras oficiales.

Julio Roca, jefe de Bomberos de Manta, ha recordado que uno de los lugares más afectados de la ciudad fue el centro comercial Felipe Navarrete, donde trabajaron cinco días sin descanso y lograron rescatar con vida a una decena de personas.

Una de las personas que falleció en ese edificio fue la hija de Betty Cedeño, quien es líder del grupo Amores Eternos 16A, que impulsó la construcción del memorial.

Cedeño ha dicho a EFE que el monumento es un acto de «justicia social» para las víctimas, cuyos familiares aún esperan por ayudas gubernamentales prometidas tras la tragedia.

Al igual que los integrantes de Amores Eternos 16A, diez años después todavía existen deudas pendientes con afectados en otras ciudades, incluso con instituciones que atendieron la emergencia, como los bomberos de nueve municipios de Manabí, cuyas estaciones no se han reconstruido y siguen pidiendo ayuda.

La reconstrucción de las zonas afectadas ha estado marcada asimismo por denuncias de supuestos desvíos de fondos y sobreprecios que han llegado a los tribunales.

El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios. EFE

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