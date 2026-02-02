Inauguran en Guatemala exposición por los 40 años de democracia en el país

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 2 feb (EFE).- La organización no gubernamental Fundación Esquipulas y la universidad privada Rafael Landívar inauguraron este lunes en Guatemala una exposición fotográfica en el marco de los 40 años de la instauración de la democracia en el país centroamericano.

El evento contó con un conversatorio en el cual participó, entre otros, el expresidente Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991) y el rector de la universidad privada, Miquel Cortés Bofill, además de la expresidenta del Congreso Catalina Soberanis.

Cerezo Arévalo indicó durante su intervención que, antes de la democracia, instaurada con el inicio de su Gobierno en enero de 1986, vimos «morir a nuestros líderes» y a «nuestros amigos» a causa de la represión que vivía Guatemala en pleno conflicto armado interno (1960-1996).

«Guatemala nunca más debe de volver a esos tiempos oscuros», recalcó el expresidente, quien valoró la posibilidad de expresarse con libertad, como sucede en la actualidad de acuerdo a su opinión.

La exposición fotográfica que conmemora los 40 años del estado de Derecho en Guatemala tiene como escenario el campus de la misma universidad Rafael Landívar, en el oeste de la urbe metropolitana.

La implantación de la democracia en Guatemala después de varias dictaduras militares tuvo lugar en 1986 precisamente con el Gobierno de Cerezo Arévalo, creador de la Fundación Esquipulas.

Por su parte, la abogada y expresidenta del Congreso guatemalteco (1991-1992) Catalina Soberanis dijo a EFE que «tenemos que reconocer que hay tantos logros como desafíos» desde la instalación de la democracia en 1986.

Para Soberanis, uno de los logros es que se suman ya cuatro décadas sin ruptura constitucional y eso es «algo que nunca había ocurrido» en la historia de la nación centroamericana. También es motivo de celebración, afirmó, la participación política de la población.

Sin embargo, desde su perspectiva existe un «debilitamiento de la confianza de la ciudadanía» en la democracia, como sucede «en todo el mundo».

En el mismo sentido, lamentó que algunos sectores «vean en el autoritarismo oportunidad o espacios para fortalecer la seguridad ciudadana y eso es un espejismo».

Guatemala vivió entre 1960 y 1996 un enfrentamiento armado interno que dejó más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes de organismos internacionales. EFE

jcm/rao/seo

(foto)(video)