Inauguran en Siberia un monumento a los “liquidadores” de Chernóbil

1 minuto

Moscú, 26 abr (EFE).- Las autoridades de Krasnoyarsk, en Siberia (Rusia), inauguraron este domingo un monumento a las personas que participaron en la limpieza de las consecuencias del desastre de Chernóbil, la mayor catástrofe nuclear de la historia, que cumple hoy 40 años.

“Rendimos homenaje a nuestros compatriotas que hace 40 años participaron en las operaciones de limpieza tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil”, escribió el gobernador de la región de Krasnoyarsk, Mijaíl Kotyukov, en su canal de Telegram.

Agregó que los mejores especialistas de Krasnoyarsk partieron hace 40 años a Chernóbil para ayudar a eliminar las secuelas de la catástrofe.

“Aproximadamente 2.700 residentes de Krasnoyarsk trabajaron dentro de la zona afectada, construyendo el sarcófago sobre la unidad destruida y llevando a cabo labores de limpieza de los territorios contaminados”, apuntó.

Según Kotyukov, el monumento inaugurado este domingo en el Paseo de la Fama de los Héroes de Chernóbil rinde homenaje a esas valientes personas y su entrega a la patria.

El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central de Chernóbil, situado a un centenar de kilómetros de Kiev, explotó durante una prueba de seguridad.

Posteriormente, unas 600.000 personas de toda la Unión Soviética se desplegaron en el lugar de la catástrofe para sofocar el incendio, aislar el reactor con una cubierta de hormigón y limpiar los alrededores. EFE

mos/psh