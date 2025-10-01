Incautan 1,2 toneladas de marihuana en un departamento paraguayo fronterizo con Brasil

Asunción, 1 oct (EFE).- Las autoridades paraguayas incautaron 1,2 toneladas de marihuana que eran transportadas en una camioneta que se desplazaba por un camino rural en el departamento de Amambay (norte), en la frontera con Brasil, informó este miércoles el Ministerio Público.

El decomiso fue el resultado de un operativo que tuvo lugar en la Colonia 1 de Mayo, en el que participaron agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Fiscalía.

La camioneta estaba cargada con «bolsas de arpillera color blanco que contenían la droga», indicó la Fiscalía en un comunicado.

En total, las autoridades incautaron 1.285 kilos de marihuana, indicó el ente investigador, que destacó que el estupefaciente iba a ser comercializado en zonas fronterizas.

Según el Ministerio Público, 667 kilos de marihuana prensada estaban distribuidos en 26 bolsas, y 618 kilos de marihuana picada, en 56 bolsas.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia informó este miércoles en un comunicado sobre el decomiso de 532 gramos de marihuana en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la más grande del país, ubicada en Asunción, la capital.

«Dos paquetes sospechosos» fueron hallados este martes por personal de guardia en las inmediaciones del Pabellón 1, al costado del muro perimetral de Tacumbú, lo que motivó la intervención del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, detalló el despacho de Justicia.

También el martes fueron decomisados alijos de aparente cocaína tipo crack y marihuana en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, en la ciudad de Emboscada (centro), agregó el ministerio, sin especificar la cantidad.EFE

