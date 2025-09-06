The Swiss voice in the world since 1935

Incautan 1,5 toneladas de marihuana en una carretera del centro de Colombia

Bogotá, 6 sep (EFE).- Las autoridades colombianas incautaron 1,5 toneladas de marihuana en una carretera del departamento de Cundinamarca, en el centro del país, que al parecer pertenece a una disidencia de las antiguas FARC, informó este sábado la Policía.

El director de la institución, mayor general Carlos Fernando Triana, detalló que la droga fue decomisada en una operación en la localidad de Chinauta, cercana a Bogotá, y pertenecería al frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que opera en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

«El cargamento, procedente del departamento del Cauca, tenía como destino la ciudad de Bogotá, para luego ser distribuida en diferentes zonas de la capital del país. La acción policial impidió la comercialización de 2,8 millones de dosis», añadió el oficial.

El Cauca, donde hay presencia de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al igual que de grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

El Ejército puso en marcha, el 12 de octubre del año pasado, la ‘Operación Perseo’, con más de mil soldados, para retomar el control de El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, otro grupo que hace parte del EMC.

Sin embargo, el despliegue militar no ha dado el resultado esperado y las disidencias siguen desafiando al Estado. EFE

