Incautan 1,6 toneladas de cocaína en Panamá y detienen a los que la transportaban

1 minuto

Ciudad de Panamá, 19 oct (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este domingo del decomiso de 1,6 toneladas de presunta cocaína en una localidad aledaña a la capital así como del arresto de los dos panameños que la transportaban en vehículos.

«La Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, junto a la Policía de Panamá, decomisó 1,629 paquetes de presunta cocaína en Arraiján. Dos ciudadanos panameños fueron aprehendidos cuando transportaban la sustancia ilícita en dos vehículos», informó la Fiscalía en X.

Por su parte, la Policía detalló que detuvieron a los dos vehículos «tras una intensa persecución» y «durante la verificación, se ubicaron 1.629 paquetes de presunta sustancia ilícita». Según imágenes publicadas por la Policía, los paquetes de droga eran transportados en sacos en los asientos y la parte trasera de los vehículos.

Panamá, un país de tránsito de las drogas producidas en Suramérica con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales.

El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores. EFE

