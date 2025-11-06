Incautan 142 kg de cocaína y detienen a dos hombres en una barca en norte de Puerto Rico

San Juan, 6 nov (EFE).- La Policía de Puerto Rico y la agencia federal de EE.UU. para la Administración del Control de Drogas (DEA, en inglés) incautaron este jueves un cargamento de 142 kilos de cocaína en una embarcación en la costa de Camuy, en el norte de la isla.

La intervención se llevó a cabo después de que los agentes avistaron una embarcación de entre 20 y 24 pies (6-7 metros) de eslora, tipo yola, con dos motores fuera de borda, que navegaba sin luces y con dos personas a bordo.

Los agentes iniciaron un seguimiento durante el cual los individuos alcanzaron la costa e ingresaron a una zona boscosa, donde fueron detenidos. Los capturaros tienen estatus migratorio no definido y se les incautó una pistola Glock.

Durante la búsqueda, los agentes localizaron la embarcación, que contenía varios bidones de gasolina, y, cerca de estos, siete canecas adicionales que contenían un total de 142,6 kilos de cocaína en su interior.

En el operativo, participaron también agencias federales como la Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

«El trabajo coordinado entre nuestras unidades marítimas, terrestres y las agencias federales continúa siendo clave en la lucha contra el narcotráfico. Cuando sacamos droga de la calle, salvamos vidas», expresó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González. EFE

