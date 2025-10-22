Incautan 2,8 toneladas de marihuana de disidentes de las FARC en el centro de Colombia

Bogotá, 22 oct (EFE).- La Policía colombiana incautó 2,8 toneladas de marihuana ocultas en una bodega perteneciente a un grupo disidente de las extintas FARC y capturó a tres personas de esta organización criminal en el centro del país, informó este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

La operación policial, según detalló el ministro en un comunicado, se ejecutó en el municipio de Funza, situado en el céntrico departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es su capital, y consiguió evitar «la comercialización de más de 5,6 millones de dosis» de marihuana.

Según la investigación, la droga pertenecía al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, comandada por alias Iván Mordisco.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad también lograron «la inmovilización de dos vehículos» que se utilizaban para el transporte del narcótico.

El cargamento confiscado, según precisó Sánchez Suárez, está valorado en más de 5.500 millones de pesos (unos 1,4 millones dólares).

En lo que va de 2025, la Policía colombiana confiscó 270 toneladas de marihuana.

Hasta el momento, la incautación más grande de marihuana en Colombia ocurrió en febrero, cuando fueron halladas más de cuatro toneladas del estupefaciente en una zona rural de Trinidad, población del departamento del Casanare (este), en un camión que simulaba una mudanza. EFE

