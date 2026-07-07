Incautan 350 kilogramos de cocaína en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

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Quito, 7 jul (FE).- La Policía ecuatoriana incautó más de 350 kilogramos de cocaína en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo se realizó en el municipio Montúfar, sector La Paz, donde dos sujetos que se movilizaban en un tráiler fueron aprehendidos en flagrancia con 350,7 kilogramos de cocaína, equivalentes a 3,5 millones de dosis, señaló el funcionario en sus redes sociales.

Además, se decomisó el vehículo utilizado y dos teléfonos móviles.

Por otra parte, la Policía informó del decomiso de más de 1,2 toneladas de bicarbonato de sodio, un insumo químico utilizado como precursor en la elaboración de drogas.

Ese decomiso tuvo lugar en el sector Kennedy, al norte de Quito, la capital de Ecuador.

Las investigaciones permitieron identificar un inmueble que funcionaba como centro de acopio temporal de sustancias químicas, las cuales presuntamente iban a ser trasladadas hacia el norte del país para abastecer laboratorios clandestinos dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína, indicó la Policía.

Según cálculos policiales, con esta intervención se evitó la producción de aproximadamente 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

sm/gpv