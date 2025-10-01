The Swiss voice in the world since 1935
Incautan 510 kilos de droga en una lancha cercana a una isla reserva natural de Panamá

Ciudad de Panamá, 1 oct (EFE).- Las autoridades de Panamá incautaron unos 510 paquetes de droga en una embarcación y detuvieron a dos personas cerca de una remota isla del Pacífico, parte de una reserva natural, según informó este miércoles el Ministerio Público (Fiscalía).

«La Fiscalía de Drogas de Coclé y Veraguas con unidades del Servicio Aeronaval decomisaron 510 paquetes con presunta sustancia Ilícita, mediante diligencia de allanamiento y registro a una embarcación, ubicada al suroeste de Isla Jicarón. Hay 2 personas aprehendidas», comunicó la Fiscalía en X.

La Isla Jicarón forma parte del Parque Nacional Coiba (reserva natural), ubicado en el Pacífico en la provincia de Veraguas (a unos 25 kilómetros al oeste de la capital) y cuya isla homónima es la principal. Ese parque fue declarado en 2005 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Durante 2024, en Panamá se decomisaron alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, de acuerdo con datos oficiales. La droga más incautada en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan un kilo cada uno.

Las autoridades panameñas están incautando las mayores cantidades de droga en lanchas que navegan por su mar territorial y en los puertos, donde contenedores pueden ser contaminados por socios locales del narcotráfico internacional, a quienes pagan con droga que termina en las calles del país.

En concreto, el más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

adl/gf/nvm

