Incautan armas blancas, teléfonos y presunta droga en la mayor prisión de Paraguay

Asunción, 9 ene (EFE).- El Ministerio de Justicia de Paraguay informó este viernes de la incautación de armas blancas, teléfonos celulares y presunta droga en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la mayor prisión del país con más de 2.000 detenidos, y que se ubica en el barrio homónimo de la capital del país.

Según imágenes que difundió el Ministerio de Justicia, las autoridades decomisaron al menos 15 armas blancas de fabricación casera y de diverso tamaño, ocho teléfonos móviles con cargadores y varios envoltorios de presunta droga, que pesan poco más de un cuarto de kilo.

En un comunicado de prensa, la cartera señaló que la requisa se produjo la mañana de esta misma jornada en el marco de una serie de medidas destinadas «al fortalecimiento de los controles internos y la prevención de hechos ilícitos».

Las autoridades presumen, indica el texto, que la droga incautada sería dosis de cocaína y crack, lo que se confirmará con las pruebas de campo que realizará el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en las próximas horas.

Además, se incautaron supuestas píldoras de un somnífero que tiene como principio activo la benzodiazepina.

En este sentido, el Ministerio de Justicia apuntó en el comunicado que «no tolerará hechos que no se condigan con el actuar institucional, los principios, la misión y los valores que rigen la función pública».

A mediados de diciembre de 2023, el Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, había anunciado la recuperación de este centro penitenciario tras un operativo en el que murieron un policía y 11 reclusos.

La ocupación de la cárcel desmanteló las llamadas «celdas VIP», construidas en complejos que se asemejan a pequeñas habitaciones cuyas puertas estaban marcadas con el nombre de su ocupante y que fueron bautizadas así por contar con «beneficios» como aire acondicionado, baño y otros electrodomésticos. EFE

