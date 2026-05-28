Incautan el ‘tesoro’ del fallecido mafioso Messina Denaro en paraísos fiscales y España

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(actualiza datos de la rueda de prensa de los fiscales)

Roma, 28 may (EFE).- Una operación internacional ha permitido el arresto de tres personas y la incautación de bienes, sociedades y activos financieros por un valor superior a 200 millones de euros vinculados a la Cosa Nostra, la mafia siciliana, cuando estaba liderada por Matteo Messina Denaro que falleció en 2023 tras su captura después de 30 años huido de la Justicia.

Las acciones se está llevando a cabo en Italia, Andorra, Gibraltar, islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Principado de Mónaco y en España, en concreto en las ciudades de Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús, en estrecha colaboración y coordinación con los órganos judiciales y policiales correspondientes, informó este jueves la Guardia de Finanzas italiana en un comunicado.

Con esta operación, señala la nota, culmina una intensa labor de investigación que ha permitido reconstruir un imponente patrimonio fruto de la reinversión, incluso a través de sociedades «offshore, de ingentes capitales derivados de actividades de narcotráfico, que prosperaron ya desde los años 80 realizadas por la Cosa Nostra de Trapani (Sicilia) y en interés de su propio líder, Matteo Messina Denaro.

Se trata sólo de una parte del «tesoro» de Messina Denaro, que podría elevarse a 4.000 millones de euros, según algunos medios, y que el mafioso amasó durante los años en que estuvo prófugo y en los que siguió guiando las actividades criminales del clan.

Fueron detenidos en esta operación Giacomo Tamburello, de 65 años conocido por su implicación en múltiples operaciones de importación y exportación de cocaína, heroína y hachís que se remontan a la década de 1980 y organizadas por el clan de Messina Denaro, junto con su esposa, María Antonina, y su hijo, Luca.

Las investigaciones surgieron a raíz de un aviso de las autoridades andorranas sobre María Antonina, originaria de Campobello di Mazara (Trapani) con importantes recursos económicos en ese país y movimientos de efectivo en las cuentas corrientes en varios bancos luxemburgueses, donde se depositaron aproximadamente 12 millones de euros.

Las investigaciones posteriores revelaron que había estado casada con el conocido narcotraficante, explicaron el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo, y el fiscal de Palermo, Maurizio De Lucia, durante una rueda de prensa.

«Creemos haber identificado una parte significativa de las inversiones realizadas por la Cosa Nostra a lo largo de varias décadas. La cuantificación de los bienes incautados es solo indicativa . Estamos a la espera de los datos completos de las autoridades judiciales que colaboraron con nosotros. Por ahora, sin embargo, puedo decir que, frente a mafias que no conocen fronteras, la cooperación de las fuerzas policiales europeas ha sido fundamental «, declaró De Lucia.

Aseguraron que «esta es una operación de importancia estratégica. No se trata simplemente de identificar y confiscar una parte significativa de los recursos acumulados durante décadas de actividad ilegal de una organización poderosa como la Cosa Nostra. Se trata también de frustrar el intento de la Cosa Nostra de recuperar una organización completamente unificada e integral como la que era hace unos años», señaló Melillo.

Matteo Messina Denaro fue condenado varias veces a cadena perpetua en rebeldía por su participación en los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, y en los atentados con bomba de 1993 en Roma, Florencia y Milán.

Desapareció en el verano de 1993 y pasó los siguientes 30 años prófugo, convirtiéndose en el criminal más buscado de Italia. Su decisión de someterse a un tratamiento contra el cáncer propició su detención el 16 de enero de 2023 , mientras se encontraba en una clínica de Palermo. Falleció en prisión ese mismo año.

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