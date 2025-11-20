Incautan en Costa Rica 812 kilos de cocaína en un contenedor con destino a Países Bajos

San José, 19 nov (EFE).- Las autoridades de Costa Rica informaron este miércoles del decomiso de 812 paquetes de cocaína, de aproximadamente 1 kilo cada uno, ocultos dentro de un contenedor que tenía como destino final Países Bajos.

El reporte del Ministerio de Seguridad Pública indica que los oficiales detectaron en la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón (Caribe), un cargamento con 812 kilos de cocaína, dentro de un contenedor que tenía como carga lícita yuca.

«El cargamento de cocaína fue ubicado gracias a la inspección realizada a través del escáner en puerto, tecnología que permite visualizar la estructura completa del contenedor y con la cual, los oficiales lograron observar inconsistencias dentro de la carga lícita de yuca», explicó el informe.

El proceso de inspección contó con la participación de los distintos cuerpos policiales, así como con el apoyo de un can entrenado para la detección de estupefacientes.

En julio de 2023 el Gobierno de Costa Rica inició la ‘Operación Soberanía’, mediante la cual instaló escáneres y reforzó la presencia policial en la Terminal de Contenedores de Moín, con el fin de combatir la exportación de droga en cargas de productos lícitos.

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades. EFE

