Incautan en Ecuador más de 27.000 litros de combustible usados para procesamiento de droga

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Quito, 29 may (EFE).- El Ejército de Ecuador incautó más de 7.300 galones (27.000 litros) de combustible que iban a ser presuntamente utilizados para el tráfico y procesamiento de drogas y que fueron hallados en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según informó este viernes el Ministerio de Defensa.

La operación permitió desmantelar una bodega clandestina en el muelle La Virgen, ubicado en el municipio Río Verde, donde los militares encontraron el combustible almacenado en 134 tanques de 55 galones cada uno.

La cartera de Estado señaló que la incautación afecta directamente a los grupos criminales vinculados al narcotráfico que operan en la frontera con Colombia.

Este operativo se realiza en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha intensificado su combate contra el crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

Además, en medio de la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Noboa para presionar a Colombia a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de droga, especialmente cocaína, que entran desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa. EFE

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