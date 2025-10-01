The Swiss voice in the world since 1935
Incautan en Italia 21 obras atribuidas falsamente a Dalí en una exposición

Roma, 1 oct (EFE).- La Policía italiana se incautó este miércoles de 21 obras atribuidas falsamente al artista español Salvador Dalí, expuestas actualmente en una muestra en Parma (norte de Italia), y que había sido previamente inaugurada en Roma.

Las piezas intervenidas, entre ellas tapices, dibujos, grabados y diversos objetos, habían sido atribuidas al maestro del surrealismo, aunque presentan indicios de falsificación, según informaron los Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural de Roma.

La investigación se originó tras una denuncia de la «Fundació Gala – Salvador Dalí», entidad que gestiona y protege los derechos de propiedad intelectual del artista, la cual señaló «elementos críticos respecto a la autenticidad» de las citadas obras.

Estas formaban parte de la exposición ‘Salvador Dalí. Entre arte y mito’, una muestra que reunía más de 80 piezas procedentes de colecciones privadas, entre ellas esculturas, litografías y documentos inéditos, así como creaciones de otros autores del Surrealismo como Joan Miró.

La muestra estuvo abierta al público en Roma entre el 25 de enero y el 27 de julio, y se trasladó a Parma, donde fue inaugurada el pasado 27 de septiembre y tenía previsto permanecer hasta el 1 de febrero de 2026. EFE

csv/alf

