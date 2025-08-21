Incautan en Panamá 118 kilos de droga dentro de un vehículo abandonado

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Policía Nacional de Panamá (PN) informaron este jueves de la incautación de un cargamento de 118 kilos de droga dentro de un automóvil abandonado en un sector de la capital panameña.

Las autoridades hallaron el alijo tras realizar una inspección al automóvil, según la información oficial, que no precisa el tipo de droga ni su peso, aunque en Panamá la droga más incautada es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo este jueves estar «sumamente alarmado» por el creciente paso de cocaína por el país producto del auge de la oferta del alcaloide, y aseguró que su Gobierno hace «lo que se puede» para enfrentar al narcotráfico.

«Yo estoy sumamente alarmado de la cantidad de cocaína que está pasando por nuestro país y la cantidad de cientos de toneladas que estamos incautando en Panamá», declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

En Panamá, considerado un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y se destina a Estados Unidos – que tiene el mayor número de consumidores de cocaína en el mundo – y Europa, se han decomisado «alrededor de 140, 150 toneladas métricas» del alcaloide en el último año, dijo el jefe de Estado.

La cocaína «pasa más por el sector Pacífico (panameño) que por el Atlántico. Pero pasa», al tiempo que se da «el incremento de la colaboración de las pandillas en las distintas áreas con los narcotraficantes para bajarla y les pagan en especie», es decir con droga, agregó.

Las autoridades panameñas están incautando actualment las mayores cantidades de droga en lanchas que navegan por su mar territorial y también en los puertos, donde contenedores pueden ser contaminados por socios locales del narcotráfico internacional, a quienes pagan con droga que termina en las calles del país, según las autoridades, EFE

