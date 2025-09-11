Incautan en Panamá 400 kilos de droga y aprehenden a una persona

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La fiscalía antidrogas y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá incautaron 400 paquetes de estupefacientes y arrestaron a una persona por su presunta vinculación con la sustancia ilícita, dijo este miércoles una fuente oficial.

El cargamento con 400 bultos de droga fue hallado durante el allanamiento y registro practicado a un vehículo por los agentes del Senafront, en un operativo realizado en la comunidad de Chepo, este de la capital, informó en sus redes sociales el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

En la acción antidrogas se dio la aprehensión de una persona, no identificada.

El estupefaciente más incautado en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

