Incautan en Panamá 400 kilos de presunta cocaína y aprehenden a una persona

(Actualiza con más datos del Senafront)

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La fiscalía antidrogas y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá incautaron 400 paquetes de estupefacientes y arrestaron a una persona por su presunta vinculación con la sustancia ilícita, dijo este jueves una fuente oficial.

El cargamento con 400 bultos de droga fue hallado durante un allanamiento y registro practicado a un vehículo por los agentes del Senafront, en un operativo realizado en la comunidad de Chepo, este de la capital, informó en sus redes sociales el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Durante la acción, «unidades de la Dirección Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras abordaron un vehículo Toyota Hilux, color blanco, que transportaba plátanos como carga agrícola», conducido por un «ciudadano panameño de 23 años de edad», según un comunicado del ente de seguridad.

«Al verificar el vehículo -prosigue-, se encontraron los siguientes indicios: 400 paquetes rectangulares que se presume contienen sustancia ilícita (posiblemente cocaína), además de 750,50 (dólares) en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones» .

El conductor -no identificado- «fue aprehendido en el lugar, y tanto él como los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas para continuar con los trámites correspondientes», señala la información oficial.

El estupefaciente más incautado en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

Panamá, un país de tránsito de drogas producidas en Suramérica, con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

