Incautan en Panamá 50 paquetes de droga enviados desde Brasil y con destino a Turquía

1 minuto

Ciudad de Panamá, 20 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional (PN) incautaron un cargamento de medio centenar de paquetes de droga en un puerto del Atlántico panameño, proveniente de Brasil y con destino final en Turquía, informó este lunes el ente de seguridad.

La sustancia ilícita estaba camuflada dentro de un contenedor con origen en Brasil, trasbordo en Panamá e Italia, y destino final en Turquía, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

La Policía de Panamá indicó que mantiene las investigaciones para determinar a los responsables de esta carga ilícita.

Las autoridades resaltaron que esta incautación forma parte de las acciones contra el narcotráfico en el marco del denominado Plan Firmeza, que busca «preservar la seguridad y el orden en las zonas portuarias del país».

La información oficial no precisa el tipo de droga y el peso del alijo, pero la que más se decomisa en Panamá es la cocaína y cada paquete de sustancia ilícita pesa un kilo.

Panamá, que es un país de tránsito de las drogas producidas en Suramérica con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

fa/rao/eav