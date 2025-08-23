The Swiss voice in the world since 1935

Incautan en Panamá 634 kilos de droga y aprehenden a una persona

Ciudad de Panamá, 23 ago (EFE).- La Policía Nacional de Panamá informó este sábado de la incautación de 634 kilos de droga en dos operativos realizados en las últimas 24 horas en coordinación con el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que resultaron en el arresto de una persona.

En la primera de estas acciones las unidades policiales lograron el decomiso de un alijo de 509 paquetes de estupefacientes, dos armas de fuego, proveedores y municiones tras un allanamiento y registro efectuados en un sector de la capital, detalló en un comunicado la Policía.

En otro operativo en el sector de Barrio Sur, en la provincia de Colón (caribe), fue aprehendido un ciudadano con 125 kilos de una droga no determinada que transportaba en un automóvil en el que se desplazaba, según el comunicado.

La droga más incautada en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

Las autoridades panameñas estn incautando actualmente las mayores cantidades de droga en lanchas que navegan por su mar territorial y también en los puertos, donde contenedores pueden ser contaminados por socios locales del narcotráfico internacional, a quienes pagan con droga que termina en las calles del país, según las autoridades.

En Panamá, considerado un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y se destina a Estados Unidos – que tiene el mayor número de consumidores de cocaína en el mundo – y Europa, se han decomisado «alrededor de 140, 150 toneladas métricas» del alcaloide en el último año, dijo el jueves pasado el presidente panameño, José Raúl Mulino, tras afirmar que está «sumamente alarmado» por el creciente paso de cocaína por el país producto del auge de la oferta del alcaloide.

La cocaína «pasa más por el sector Pacífico (panameño) que por el Atlántico. Pero pasa», al tiempo que se da «el incremento de la colaboración de las pandillas en las distintas áreas con los narcotraficantes para bajarla y les pagan en especie», es decir con droga, agregó. EFE

