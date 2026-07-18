Incautan en Paraguay casi 7 toneladas de marihuana que tenían Brasil como destino

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Asunción, 18 jul (EFE).- Efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Paraguay incautaron casi 7 toneladas de marihuana que era acopiada en una reserva natural, que administra la Central Hidroeléctrica Itaipú, y tenía Brasil como destino, dijo este sábado a EFE el prefecto general naval, capitán Milciades Coronel.

De acuerdo con el responsable militar, la droga estaba distribuida en 299 ladrillos y era almacenada cerca del Lago Itaipú, dentro de la franja de protección de la Reserva Natural Yvyty Rokai, que gestiona la hidroeléctrica que comparten Brasil y Paraguay.

Coronel dijo que, en concreto, se incautaron 6.877 kilos de marihuana después del trabajo de inteligencia hecho por la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, que limita con Argentina y Brasil, aunque separado por el curso del río Paraná.

De igual forma, desestimó la presencia de laboratorios o plantaciones de marihuana en la reserva natural, al tiempo que resaltó que, en este ocasión, esa zona protegida de difícil acceso y más de 4.800 hectáreas de extensión sirvió como lugar de almacenaje de la droga antes del traslado a Brasil que un grupo criminal había planificado.

«Había indicios de que alguien estaba en ese lugar, pero cuando se llegó al sitio donde estaba esta droga se dieron a la fuga no pudimos aprehenderlos, era muy boscoso», agregó.

A inicios de julio, el presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó que su Gobierno ha golpeado con fuerza a las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas.

En este sentido, aseveró que, desde que asumió el poder en agosto de 2023, no se ha registrado ninguna incautación de cocaína procedente de Paraguay en puertos europeos.

Paraguay es considerado desde hace años un importante país de tránsito de cocaína con destino a Europa y uno de los principales productores de marihuana de Suramérica, una actividad concentrada principalmente en los departamentos fronterizos con Brasil, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). EFE

rgc/seo