Incautan en Paraguay casi un kilo de «cocaína negra» que tenía Australia como destino

Asunción, 9 feb (EFE).- Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay incautaron este lunes casi un kilo de «cocaína negra» durante el procedimiento de revisión a una encomienda en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el principal del país, y que tenía Australia como destino.

En un comunicado de prensa, la Senad señaló que la droga estaba oculta «en una caja de cartón que contenía un termo forrado y dos cuadros acrílicos», lo que levantó las sospechas de los funcionarios.

Tras la revisión, los funcionarios detectaron 802 gramos de «cocaína negra», que se obtiene mediante un tratamiento químico utilizado por delincuentes «para evadir los controles tradicionales de detección», apuntó el ente.

«El resultado de las pruebas de campo dio positivo a cocaína», añadió la Senad, al tiempo que confirmó que el destino final de la droga era el barrio de Cannington, de la ciudad australiana de Perth.

Asimismo, el organismo antidrogas destacó que la detección «pone en evidencia la evolución constante de las modalidades empleadas por las organizaciones criminales» de tráfico de sustancias ilícitas, así como la importancia de los controles especializados para lograr este tipo de incautaciones. EFE

