Incautan en Paraguay una tonelada de marihuana en el río Paraná, fronterizo con Argentina

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Asunción, 31 may (EFE).- La Armada Paraguaya incautó este domingo cerca de una tonelada de marihuana que era cargada en una canoa por un grupo de desconocidos a orillas del río Paraná, en una zona del departamento de Itapúa (sur), fronterizo con Argentina, informó el Ministerio de Defensa.

El cargamento fue localizado esta madrugada mientras la Prefectura Naval de Itapúa realizaba un patrullaje fluvial, refirió el despacho de Defensa en un comunicado.

Los efectivos militares detectaron «a varias personas que cargaban bultos en una canoa de madera sobre la orilla del curso de agua», según la nota.

El Ministerio de Defensa indicó que los sujetos huyeron al percatarse de la presencia de los militares, abandonaron la embarcación y una carga de 1.037 kilos de marihuana distribuida en 34 paquetes.

Durante la huida del grupo de personas se registró un cruce de disparos con las autoridades, añadió la fuente.

La intervención se realizó como parte de la ‘Operación Escudo Guaraní’, una estrategia implementada desde el pasado 6 de noviembre por el Gobierno paraguayo para reforzar la seguridad en las fronteras con el despliegue de efectivos militares, especialmente con Brasil y Argentina.EFE

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