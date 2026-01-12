Incautan en Suecia un alijo de cocaína por valor de 280.200 euros, el mayor hasta la fecha

Berlín, 12 ene (EFE).- Las autoridades suecas se incautaron este lunes de un alijo de cocaína procedente de América Latina valorado en 3.000 millones de coronas suecas (unos 280.200 euros), el mayor hasta la fecha en la historia del país, informó la Fiscalía del país nórdico.

«Estimamos que es de unas tres toneladas», declaró a la cadena ‘SVT’ el fiscal Mans Biörklund, con lo que el cargamento casi duplica el anterior récord de 1,4 toneladas, confiscado en noviembre de 2024.

El alijo fue hallado en un contenedor en el puerto de Helsingborg (sur de Suecia), después de que los empleados de un comerciante mayorista de frutas dieran la voz de alarma al descubrir en él mercancía que no les pertenecía.

«La investigación acaba de comenzar y en este momento no puedo decir cómo procederemos según avance el caso», dijo el fiscal a ‘SVT’, tras explicar que todavía no hay ningún sospechoso.

El contenedor procedía de un país de América Latina que la fiscalía sueca no especificó y debía contener supuestamente frutas y verduras.

Hace unas semanas, las autoridades de Panamá interceptaron un alijo de tres toneladas de cocaína en un contenedor que precisamente tenía como destino el puerto de Helsingborg. EFE

