Incautan en una área indígena del Caribe de Panamá 580 kilos de droga

2 minutos

Ciudad de Panamá, 6 feb (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este viernes de la incautación de unos 580 paquetes (de un kilogramo cada uno) en una área indígena ubicada en el Caribe, así como la detención de cuatro hombres vinculados al alijo.

«En acciones contra el narcotráfico desarrolladas por la Fiscalía de Drogas con la Aeronaval y la Policía en la comarca Guna Yala y Pacora, se decomisaron 580 paquetes con presunta droga. Al norte de El Porvenir, fueron aprehendidos 4 hombres», comunicó el Ministerio Público (Fiscalía) de Panamá en sus redes sociales.

La Policía Nacional de Panamá así como el Servicio Nacional Aeronaval del país incautaron ese alijo de droga, aún sin precisar qué tipo de sustancia ilícita contiene.

El pasado 1 de febrero, las autoridades también capturaron tres toneladas de droga dentro una lancha rápida interceptada por agentes del Senan en la zona de Santa Isabel de la provincia de Colón, una provincia del Caribe panameño golpeada por altos índices de criminalidad.

Los paquetes de droga pesan al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

En lo que va de año, las autoridades panameñas han decomisado grandes cargamentos de droga, como 5.356 paquetes de droga el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Las autoridades de Panamá incautaron 129 toneladas de drogas en el 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.EFE

adl/gad