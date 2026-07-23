Incautan en una finca de Ecuador 950 kilos de cocaína y detienen a ocho personas

Compartir

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 4 jun (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó en una finca de la provincia tropical de Los Ríos 950 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en cajas de fruta y detuvo a ocho personas presuntamente relacionadas con la droga, según informó este jueves la institución.

Durante las labores de vigilancia, los equipos investigativos identificaron a varias personas que manipulaban cajas de cartón dentro de una propiedad del municipio de Buena Fe, en Los Ríos.

La actividad despertó sospechas y motivó una inspección del inmueble y de los vehículos ubicados en el lugar, donde los agentes localizaron 1.000 paquetes con droga que estaban dentro de cajas de banano.

Los uniformados detuvieron a siete hombres y una mujer por su presunta relación con el delito de narcotráfico y, además de la cocaína, decomisaron tres vehículos, nueve teléfonos móviles y 750 dólares en efectivo.

De acuerdo a la Policía, el cargamento tendría un valor aproximado de 28,5 millones de dólares en Estados Unidos y 44,41 millones de dólares en Europa.

Los Ríos es una de las provincias clave en la ruta que usan las organización narcotraficantes que buscan introducir la droga en contenedores que salen de puertos como los de Guayaquil con destino a Europa y Norteamérica.

Hasta finales de mayo, en el país andino se habían decomisado más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

cbs/gad