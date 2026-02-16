Incautan más de 900 kilos de droga en un contenedor en puerto del Pacífico de Panamá

Ciudad de Panamá, 16 feb (EFE).- Las autoridades de Panamá incautaron 936 paquetes de droga (cada uno pesa un kilo aproximadamente) dentro de un contenedor ubicado en un puerto marítimo cercano a la entrada del Pacífico del canal interoceánico, tras viajar en una embarcación desde Ecuador, según informaron este lunes.

La Fiscalía panameña detalló en X que junto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) «decomisó 936 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita durante un allanamiento en el Puerto de Balboa», ubicado en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

La acción, detalla el breve mensaje de la Fiscalía publicado en la red social, «se realizó dentro de un buque con bandera de Malta».

Mientras que el Senan señaló que se incautaron 936 paquetes de «presunta droga en un contenedor desde Ecuador, en el fondeadero del Pacífico, Panamá».

Ambas autoridades no especificaron qué tipo de sustancia ilícita ni el destino del cargamento incautado.

En lo que va de año, las autoridades panameñas han decomisado grandes cargamentos de droga, como 5.356 paquetes de droga el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Las autoridades de Panamá incautaron 129 toneladas de drogas en el 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.

Panamá es un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa. Mucha de esa droga es hallada dentro de contenedores transportados en grandes embarcaciones.EFE

