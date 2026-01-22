Incautan setenta sacos llenos de químicos destinados a la producción de cocaína en Ecuador

Quito, 21 ene (EFE).- La Policía de Ecuador localizó en la ciudad de Guayaquil, una de las zonas más afectadas del país por la actividad del crimen organizado, setenta sacos con 1,74 toneladas de sustancias químicas destinadas a la producción de cocaína.

Así lo confirmaron este miércoles en sus redes sociales tanto el cuerpo policial como el ministro del Interior, John Reimberg, quien añadió que una persona resultó detenida y que la sustancia (metabisulfito de sodio) quedó sujeta a fiscalización.

El arrestado, según los agentes, escondía los sacos en una bodega que operaba bajo la fachada de un comercio dedicado a actividades agrícolas.

Según los cálculos de la Policía, esta intervención impidió la producción de 5.618 kilogramos de cocaína.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de cocaína, al aprovechar las mafias del narcotráfico la economía dolarizada y sus puertos en la costa del Pacífico, como los de Guayaquil, para enviar grandes cantidades de esta droga, producida principalmente en Colombia, a Europa y Norteamérica, camuflada en exportaciones de otros productos.

Frente a esto, el Gobierno ha militarizado los puertos como parte de los estados de excepción que ha decretado Noboa para combatir a las bandas criminales, lo que ha llevado a catalogar a Ecuador bajo «conflicto armado interno» y declarar a estos grupos delincuenciales como «terroristas», sin que las cifras de violencia se hayan reducido hasta ahora. EFE

