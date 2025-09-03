The Swiss voice in the world since 1935

Incautan tres toneladas de marihuana en operativos antidrogas en Paraguay

Asunción, 3 sep (EFE).- Funcionarios incautaron tres toneladas de marihuana en dos operativos en Paraguay, uno en un parque nacional y otro en un inmueble rural, informó este miércoles la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En el Parque Nacional Paso Bravo, en el departamento de Concepción (norte), los agentes antidrogas erradicaron 13 hectáreas de cultivos de marihuana y desmantelaron seis campamentos precarios, señaló la entidad en un comunicado.

En total, las autoridades decomisaron 2.400 kilos de marihuana picada que estaba distribuida en 120 bolsas, añadió la información oficial.

La operación, denominada CUT-Fase V, se realizó con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público.

La Senad destacó que este operativo busca atacar «el daño ambiental que ocasiona el crimen organizado» en extensas áreas de bosques protegidos.

En una segunda operación, la Senad allanó un inmueble rural en la el distrito (municipio) de Yby Pyta, en el departamento de Canindeyú (noreste), que, según las autoridades, era «utilizado como centro de producción y acopio de cultivos ilícitos» y para «preparar cargamentos» de marihuana con destino a Brasil.

En el lugar, detalló la institución en otro comunicado, se erradicaron siete hectáreas de marihuana en etapa de cosecha, se hallaron cinco toneladas de ramas secas y 600 kilos de marihuana picada. EFE

