Incendio arrasa más de 1.300 hectáreas del emblemático bosque de Fontainebleau, cerca de París

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El incendio que arde en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, ya arrasó más de 1.300 hectáreas en 24 horas, informaron el lunes por la noche las autoridades, y anunciaron la captura de dos sospechosos de haberlo provocado.

Las llamas se desataron el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado 60 km al sureste de la capital francesa, que consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

El «foco principal» ya consumió «1.200 hectáreas» y un segundo punto, que se desató la tarde del lunes cerca de la localidad de Fontainebleau, de 15.000 habitantes, «ya ha arrasado un centenar de hectáreas», detalló el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el canal de televisión France 2.

Este incendio es uno de los tres más grandes que ha sufrido la mitad norte del país europeo en los últimos 20 años.

«Todos trabajan con un único objetivo: controlar este incendio», afirmó el lunes por la tarde el prefecto Pierre Ory ante la prensa en Noisy-sur-Ecole, donde se encuentra instalado el puesto de mando de las operaciones.

Su magnitud excepcional hizo indispensable el uso de cuatro hidroaviones Canadair, una primicia en la región parisina, así como de otras dos aeronaves del tipo Dash y tres helicópteros cisterna.

En total, se realizaron «187 descargas» de agua durante el día, indicó el lunes por la noche Jean-Marc Sicard, en el lugar el comandante de las operaciones de rescate.

– «Podría ser de origen intencionado» –

Al caer la noche, unos 600 bomberos seguían movilizados y turnándose para combatir las llamas desde tierra, agregó.

«El incendio sigue extendiéndose», ya que las condiciones meteorológicas no eran «muy favorables» el lunes por la noche, a pesar de «una pequeña tregua», subrayó Sicard.

Pero incluso una vez que se controle el fuego, aún se necesitarán varios días o incluso semanas para extinguir el incendio y asegurarse de que no se reavive, señaló la prefectura de Seine-et-Marne.

En cuanto a su origen, el ministro Nuñez indicó durante una visita a la zona el lunes que «hubo una decena de puntos de inicio de fuego en un perímetro de 1.000 metros, lo que sugiere que podría ser de origen intencionado».

Posteriormente, anunció que hay dos personas arrestadas.

El caso está en manos de la fiscal de Fontainebleau.

En todo el territorio, 59 personas han sido detenidas por «incendios intencionales o accidentales», de las cuales siete se encuentran en prisión preventiva, precisó Nuñez.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había dicho más temprano que «se han movilizado todos los medios».

– «Humo acre» –

En Fontainebleau, unas mil personas fueron evacuadas, según las autoridades, entre ellas los residentes de un campamento ubicado en el límite del bosque.

Sophie Guiot, quien pasó la noche en el salón comunitario de Vaudoué, una localidad de unos 750 habitantes que linda con el lugar, no pudo regresar a su casa el lunes por la mañana.

Dijo a la AFP que tuvo «un despertar difícil, rodeada de una espesa nube de humo acre que le irritaba la garganta y los ojos», y que teme que los bomberos no logren proteger todas las viviendas.

Según la prefectura, «no hay que lamentar víctimas y los daños materiales son, por el momento, muy limitados».

«Nunca he visto esto» en tres décadas, declaró, sin embargo, Didier Buguinet, teniente de alcalde de Le Vaudoué. «Vamos a llorar por nuestro bosque».

La prefectura prohibió el lunes a los agricultores de la zona trabajar en los campos, así como el acceso de la población a todo el macizo forestal.

Francia vive actualmente su tercera ola de calor desde finales de mayo, lo que la semana pasada favoreció varios incendios en distintos puntos del país.

Desde el inicio del año, los incendios en territorio francés quemaron 32.000 hectáreas, «más que en toda la temporada 2025, y eso que estamos a 13 de julio», según un balance actualizado del ministro del Interior.

Las altas temperaturas continuarán en buena parte de Francia al menos el martes, según la agencia meteorológica Météo-France, que en Fontainebleau concretamente prevé una máxima de 36 ºC.

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