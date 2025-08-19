Incendio consume 1.000 hectáreas de vegetación en un parque nacional al norte de Ecuador

The Swiss voice in the world since 1935

Guayaquil (Ecuador), 19 ago (EFE).- Un incendio forestal ha consumido aproximadamente 1.000 hectáreas de vegetación de páramo en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, ubicado en la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador, informó este martes el Ministerio de Ambiente.

El fuego inició el lunes por causas aún desconocidas en una zona de difícil acceso y su magnitud se ha expandido en sectores pertenecientes a las localidades de Piñán, Purafo, Pantaví y Pilavo debido a la presencia de fuertes vientos, de acuerdo a reportes del ECU-911 y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

En el sitio se encuentran guardaparques del parque nacional y de otras reservas naturales como Antisana, Cotopaxi, Pululahua, Cayambe Coca, El Ángel y Pasachoa, con el objetivo de apoyar en los trabajos de sofocación y liquidación del fuego.

Además, llegaron bomberos y personal especializado en incendios forestales del municipio de Cotacachi, de localidades aledañas y de la SNGR.

El Ministerio de Ambiente señaló que, ante la magnitud de la emergencia, las autoridades locales activaron el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, para coordinar y fortalecer la respuesta institucional ante este gran incendio.

Por el momento no se registran afectaciones humanas o animales en la zona, confirmó la SNGR.

La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas es una de las áreas de mayor riqueza florística y faunística de Ecuador, según datos del Ministerio del Ambiente, y constituye una de las zonas de conservación más importantes del mundo, por pertenecer a la región Biogeográfica del Chocó, un corredor natural neotropical con una gran biodiversidad. EFE

