Incendio consume 200 hectáreas de bosque nativo en el noroeste de Argentina

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Buenos Aires, 21 jun (EFE).- Un incendio desatado hace dos semanas ha consumido ya unas 200 hectáreas de bosques nativos en la provincia argentina de Salta, en el noroeste del país, donde los brigadistas trabajan para intentar controlar las llamas, informaron este domingo fuentes oficiales.

Según indicó la Agencia Federal de Emergencias, el foco de incendio en cercanías a la ciudad de Cafayate, en Salta, permanecía este domingo activo, con un total de 200 hectáreas arrasadas por el fuego.

El incendio comenzó el pasado 7 de junio y logró ser contenido por los brigadistas el 13 de junio, pero pocos días después se reactivó.

La Justicia de Salta inició una investigación bajo la sospecha de que el origen del incendio puede ser intencional.

Según informó este domingo el Gobierno de Salta en un comunicado, los equipos de combates están conformados por brigadistas de Defensa Civil de Salta, bomberos Cafayate, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y policías provinciales.

En el operativo intervienen dos aviones hidrantes, camionetas y camiones cisternas.

Las tareas de combate se ven complicadas por el fuerte viento en el lugar.

El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Ignacio Vílchez, señalo que los equipos continúan trabajando sobre focos subterráneos y sectores críticos del incendio.

«La característica de este incendio es que tenemos muchos focos subterráneos, lo que hace dificultoso el control. Hay mucho sistema radicular y muchos árboles caídos. Todo el sector del incendio fue sobre bosque nativo, sobre todo algarrobo, una especie muy longeva y de crecimiento muy lento. Fueron pérdidas totales y es lamentable», afirmó Vilchez. EFE

nk/cpy