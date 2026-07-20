Incendio de un centro logístico surcoreano entra en el tercer día ante temor a un derrumbe

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Seúl, 20 jul (EFE).- El incendio en un centro logístico del gigante del comercio electrónico Coupang en Incheon, al oeste de Seúl, entró este lunes en su tercer día, mientras los bomberos extreman precauciones ante el temor por un colapso del edificio de ocho plantas y decenas de residentes de las cercanías permanecen en refugios.

El fuego comenzó por la mañana del sábado en la sexta planta del centro Coupang 32, obligando a evacuar a 121 personas que se encontraban en las instalaciones, incluidos trabajadores, provocando la hospitalización de dos bomberos por inhalación de humo y agotamiento, informó la agencia local de noticias Yonhap.

El Gobierno municipal de Incheon ordenó en la víspera la evacuación preventiva de comercios y fábricas situados alrededor de la zona por preocupaciones de que el centro logístico dañado por el fuego pudiera colapsar, dijo la agencia.

Aunque la medida no abarcó áreas residenciales, 168 personas se trasladaron voluntariamente a dos refugios temporales por temor a los efectos del humo y el polvo, según Yonhap.

Las autoridades recomendaron además el cierre de 31 guarderías y una escuela primaria cercanas para este lunes.

La gran cantidad de materiales inflamables almacenados, la complejidad de la estructura interior y la intensa humareda han dificultado las labores de extinción, en las que participan 812 efectivos y 231 vehículos y equipos, informó la agencia.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó el sábado en X que el Gobierno movilizará todos los recursos disponibles hasta controlar el incendio y prometió investigar sus causas y revisar integralmente la seguridad de los grandes centros logísticos para evitar incidentes similares. EFE

rvb/jrh