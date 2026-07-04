Incendio en almacén de alimentos deja 3 muertos y 34 intoxicados en el sureste de Argelia

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Túnez, 4 jul (EFE).- Tres personas fallecieron y 34 resultaron intoxicadas este sábado en un incendio en un almacén de procesamiento de alimentos en el municipio argelino de Hassi Massoud (sureste), informó la Dirección General de Protección Civil en un comunicado.

La fuente explicó que, además, fueron evacuadas sin daños 58 personas que se encontraban en la planta alta del edificio en el se ubicaba el almacén donde se produjo el siniestro, cuyas causas no fueron precisadas.

Los intoxicados por humo y gases fueron trasladados a un hospital de la región de Ouargla, a la que pertenece el municipio de Hassi Massoud, a unos 700 kilómetros de la capital, Argel.

Protección Civil informó que el incendio, que se declaró a las 12:54 hora local (11:54 GMT), quedó «completamente extinguido» a las 18:00 hora local (17:00 GMT), aunque efectivos del cuerpo de bomberos permanecen en el lugar «con la operación de enfriamiento y vigilancia» para evitar una eventual reactivación del fuego.

En la operación «de alto riesgo» participaron más de medio centenar de personas, entre bomberos, miembros de protección civil y personal médico, entre otros.

Para la intervención de extinción y salvamento se desplegaron ocho camiones de bomberos y cinco ambulancias, en las que los intoxicados fueron trasladados al hospital. EFE

sb/gad