Incendio en bar suizo: Normas no obligan a revisar materiales en inspecciones de seguridad

Ginebra, 6 ene (EFE).- Las normas vigentes no obligan a que en los controles de seguridad se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como el bar ¨Le Constellation¨, donde la espuma insonorizante utilizada en el techo provocó que el fuego se propagara en cuestión de segundos, según las evidencias, y provocara la muerte de 40 personas.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud, declaró que «la ley no establece la obligación de verificación de los materiales». EFE

