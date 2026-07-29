Incendio en un buque de regasificación y otro de almacenamiento en puerto egipcio

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El Cairo, 29 jul (EFE).- Un buque de regasificación y otro de almacenamiento se incendiaron este miércoles en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, por causas desconocidas de momento y sin que se hayan registrado víctimas mortales o heridos, informó el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales egipcio.

«Se produjo un incendio en un buque de regasificación y en un buque de almacenamiento atracados en el puerto de Damieta», indicó el ministerio en un comunicado, en el que afirmó que los equipos de emergencia y de respuesta rápida «trataron la situación de inmediato», al tiempo que indicó que el incidente no provocó muertos ni heridos.

Hasta el momento se desconoce el alcance de los daños, mientras que el ministerio no ofreció una explicación sobre las causas del incidente, aunque indicó que «se están llevando a cabo los procedimientos necesarios para evaluar las consecuencias».

El departamento, asimismo, instó a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a «obtener la información a través de los comunicados oficiales», después de que varios digitales locales y árabes afirmaran que los incendios fueron producidos por un ataque con drones.

Según estos medios, que citan plataformas de monitoreo y seguridad marítima, un dron impactó contra un buque de almacenamiento de gas estacionado en el puerto de Damieta, lo que provocó un incendio que se propagó hacia otro barco de transporte de gas.

Las autoridades egipcias no se han pronunciado sobre estas informaciones y todavía no han determinado las causas del incidente. EFE

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