Incendio en una fábrica de calzado del sureste de China deja varios atrapados y víctimas

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Pekín, 9 jul (EFE).- Un incendio registrado este jueves en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian causó varias víctimas y dejó a varias personas atrapadas, mientras los equipos de emergencia continuaban las labores de extinción y rescate, informaron medios estatales.

El fuego se declaró en torno a las 12.00 hora local (04.00 GMT) en una planta de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang, recogió la agencia oficial Xinhua, que mencionó «varias víctimas» pero no precisó por el momento un balance concreto de fallecidos o heridos.

Según la televisión estatal CCTV, el centro de mando de los bomberos local recibió el aviso a las 12.04 hora (04.04 GMT) por un incendio en una nave de la compañía, ubicada en el municipio de Chendai, bajo jurisdicción de Jinjiang.

CCTV indicó que varias personas quedaron atrapadas en la azotea de la fábrica y que una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta.

Fuentes de los equipos de bomberos señalaron que los accesos de seguridad tenían acumulados materiales para calzado, de acuerdo con la misma cadena.

El Ministerio de Gestión de Emergencias informó de que el incendio provocó víctimas y que, tras recibir el aviso, mantuvo el seguimiento de las tareas de rescate y extinción.

Los equipos de bomberos desplazaron al lugar 183 efectivos y 35 vehículos, mientras las llamas seguían siendo combatidas durante la tarde, según las autoridades.

El presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar «todos los esfuerzos» en las tareas de búsqueda y rescate, esclarecer cuanto antes la causa del incendio y depurar responsabilidades, informó Xinhua.

La empresa Fujian Huiteng Shoes fue fundada en 2015 y está dedicada principalmente a la fabricación de calzado y productos relacionados con cuero y otros materiales, según registros corporativos citados por la prensa local.

El siniestro se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos años en China, que han reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios comerciales e industriales del país. EFE

aa/rml